Kayıp olarak aranan Gökhan’ın trajikomik hikayesi

Antalya'dan Diyarbakır'a sınava girmek için giden bir daha haber alınamayan 18 yaşındaki Gökhan Özer haberlere konu olmasının ardından bulundu. 18 yaşındaki gencin ortadan kaybolmasının altından ise trajikomik bir hikaye çıktı...

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Antalya’nın Kepez ilçesinde ailesiyle yaşayan 18 yaşındaki Gökhan Özer, 21 Eylül’de, bir sonraki gün yapılacak lise sorumluluk sınavlarına girmek için memleketi Diyarbakır’ın Bismil ilçesine gitti.

Babaannesinde kalan Özer, cuma günü sınava girdi. Pazartesi bir sınavı daha olan Özer, pazar günü evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınları, Özer’e ulaşamayınca polise haber verdi.

Araştırma yapan polis, Gökhan Özer’in, bazı yakınlarına IBAN gönderip para istediğini gelen paraların da R.K. adlı birinin hesabına aktarıldığını tespit etti.

Haberlere konu olan Özer’i Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde dönercide çalışırken gören bir kişi polise ihbarıyla bulundu. Dönerciye giden ekipler burada yakaladıkları Özer’i ifadesini almak için emniyete götürdü.

“HACİZ TEHDİDİYLE 15 BİN LİRA İSTEDİLER”

Özer, ifadesinde, “Yatırım yapmaya karar verdim. Başvurumu yaptım ve birkaç gün sonra beni aradılar. Ben vazgeçtiğimi ve hesap açmak istemediğimi söyledim. Ancak onlar, hesabı açmazsam hacizle karşı karşıya kalacağımı ve 15 bin TL karşılığında haczi iptal edebileceğimi söylediler. Ben de korktum, akrabalarımdan para topladım ve onların hesabına aktardım. Babam, para topladığımı öğrendiğinde bana neden kendisinden istemediğimi sordu. Ben yine korktum ve Diyarbakır’a gitmeye karar verdim. Parayı yerine koymak için dönercide iş buldum. Sadece bu parayı kazanmak istemiştim” diye konuştu.

Kendisini dolandıranlardan şikayetçi olan Özer, ifadesinin ardından yakınlarına teslim edildi. (DHA)