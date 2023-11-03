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Kaymakam ve başkan şeyhin önünde el pençe

Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden Ramazan Dinç, Yahyalı Belediyesi’nin asfalt tesisini ziyaret etti. Şeyhi ağırlayan kaymakam ve belediye başkanı ‘hürmet’te kusur etmedi.

Müslüm EVCİ
Yayınlanma: 05:30 - 03 Kasım 2023 Güncellenme:
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Kaymakam ve başkan şeyhin önünde el pençe

Kayseri'de AKP'li Yahyalı İlçe Belediyesi tarafından 31 milyon TL bedelle 21 Ağustos 2023'te temeli atılan Asfalt Plenti'nin önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek. Yaklaşık iki ayda tamamlanan tesise dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti.

Nakşibendi şeyhi Ali Ramazan Dinç, Yahyalı Belediyesi'nin asfalt şantiyesine Togg ile geldi. Şantiyeye kurulan özel masada ağırlandı. İlçe protokolünün büyük saygı gösterdiği şeyh, incelemeden memnun ayrıldı.

Nakşibendi Tarikatının Yahyalı ilçesi şeyhi Ali Ramazan Dinç, AKP'li Belediyenin tesisini gezdi, dua etti. Dinç'in tesis  ziyaretine ilişkin fotoğraflar ise AKP'li Yahyalı Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Görüntülerde Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, AKP'li Belediye Başkanı Esat Öztürk ve belediye meclis üyelerinin şeyhin önünde el pençe divan duruşları tepkilere yol açtı.

Böyle uğurlandı…

‘YAZIK ETMEYİN EFENDİLER'

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, AKP'li Belediye Başkanı ve Kaymakamı sert bir dille eleştirdi. Ülkenin devlet geleneğinin ayaklar altın alındığını ifade eden Ünalmış, şunları söyledi: “Dini bir lider asfalt tesisini ziyaret ediyor.

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış

Belediye Başkanı, Kaymakam ve yanındaki birçok kişi el pençe divan adamın yanındalar. Adam önde yürüyor, bunlar arkasında. Protokol kuralları mı değişti? Yazık. Zamanında FETÖ'nün kurucusu Fetullah Güleni'i dini lider kabul eden ve sonrasında “bizi kandırmışlar, Allah affetsin” diyen bir AKP zihniyetinin belediye başkanı. Ama Kaymakam'a ne demeli…

Yazık etmeyin efendiler. Makamınıza gölge düşürmeyin. Yerelde belediyeyi, ilçelerde kamu kurumlarını, bu gibi adamların müritleriyle doldurmayın.”

 