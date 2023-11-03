Kaymakam ve başkan şeyhin önünde el pençe

Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden Ramazan Dinç, Yahyalı Belediyesi’nin asfalt tesisini ziyaret etti. Şeyhi ağırlayan kaymakam ve belediye başkanı ‘hürmet’te kusur etmedi.

Müslüm EVCİ

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Kayseri'de AKP'li Yahyalı İlçe Belediyesi tarafından 31 milyon TL bedelle 21 Ağustos 2023'te temeli atılan Asfalt Plenti'nin önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek. Yaklaşık iki ayda tamamlanan tesise dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti.

Nakşibendi Tarikatının Yahyalı ilçesi şeyhi Ali Ramazan Dinç, AKP'li Belediyenin tesisini gezdi, dua etti. Dinç'in tesis ziyaretine ilişkin fotoğraflar ise AKP'li Yahyalı Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Görüntülerde Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, AKP'li Belediye Başkanı Esat Öztürk ve belediye meclis üyelerinin şeyhin önünde el pençe divan duruşları tepkilere yol açtı.

‘YAZIK ETMEYİN EFENDİLER'

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, AKP'li Belediye Başkanı ve Kaymakamı sert bir dille eleştirdi. Ülkenin devlet geleneğinin ayaklar altın alındığını ifade eden Ünalmış, şunları söyledi: “Dini bir lider asfalt tesisini ziyaret ediyor.

Belediye Başkanı, Kaymakam ve yanındaki birçok kişi el pençe divan adamın yanındalar. Adam önde yürüyor, bunlar arkasında. Protokol kuralları mı değişti? Yazık. Zamanında FETÖ'nün kurucusu Fetullah Güleni'i dini lider kabul eden ve sonrasında “bizi kandırmışlar, Allah affetsin” diyen bir AKP zihniyetinin belediye başkanı. Ama Kaymakam'a ne demeli…

Yazık etmeyin efendiler. Makamınıza gölge düşürmeyin. Yerelde belediyeyi, ilçelerde kamu kurumlarını, bu gibi adamların müritleriyle doldurmayın.”