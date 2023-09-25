Kayseri’de otobüs faciası: İki ölü, çok sayıda yaralı var

Kayseri-Malatya yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kayseri’de gerçekleşen kaza, saat 02.00 sıralarında Kayseri-Malatya yolunun 60. kilometresinde, Kamber mevkinde gerçekleşti. Yolcu otobüsü olarak kullanılan 02 AAS 719 plakalı araç ile 19 AE 823 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 1 yolcu hayatını kaybederken, otobüste bulunan 20 yolcu yaralandı.

Kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, AFAD yardımıyla yaralıları çeşitli hastanelere sevk etti. Jandarma ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Yolcu otobüsü, otomobile çarptı: 2 ölü

İlginizi Çekebilir Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 21 yaralı