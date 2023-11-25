Kaza yapan alkollü sürücü: Ocakta yemeğim var, eve gitmem lazım

Bursa'da kaza yapan sürücü, olay yerine gelen polislere "Ocakta yemeğim var, eve gitmem lazım" dedi. Alkollü sürücü olayı görüntüleyen muhabirin kamerasını da kırdı.

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Bursa’da şarampole yuvarlanan otomobilinden kendi imkanlarıyla çıkan Nergis E. (29), gelen polislere “Ocakta yemeğim var, eve gitmem lazım” dedi. Yapılan kontrolde 1,7 promil alkollü olduğu tespit edilen N.E., olayı görüntüleyen muhabirin de kamerasını kırdı.



Kaza, saat 02.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. Nergis E. yönetimindeki 16 APT 967 plakalı otomobil Atatürk Caddesi’nde şarampole yuvarlandı. Nergis E. aracından kendi imkanlarıyla çıkarken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polislere “Ocakta yemeğim var. Gitmem gerekiyor” diyen Nergis E., yapılan testte 1,7 promil alkollü çıktı. Polislere, Ben alkol almadım diyen Nergis E. bu sırada kazayı görüntüleyen muhabirin de kamerasını kırıp, Kamerayı ben değil sen kırdın dedi. Muhabir şikayetçi olunca Nergis E. polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)