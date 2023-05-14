Kemal Kılıçdaroğlu, eşi birlikte oy kullandı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için Ankara Arjantin İlköğretim Okulu’nda oyunu kullandı.

Kılıçdaroğlu, “Bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Sandığa gidip oy kullanan bütün yurttaşlarıma en işten sevgi ve saygılarımı duyarım. Hepimiz demokrasiyi, bir arada olmayı, kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz bundan sonra bu ülkeye baharlar gelecek” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Yurt genelinde oy verme işlemi başladı... Türkiye sandık başında