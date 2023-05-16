Kılıçdaroğlu: 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık…

14 Mayıs seçimleri sonrası gençlere seslenen Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken mesajlar verdi.

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Resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.50, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.89 oy oranına ulaştı. Seçim ikinci tura kalırken, Kılıçdaroğlu bugün Twitter hesabından gençlere seslendi:

SANDIKTAN DEĞİŞİM MESAJI ÇIKTI

– İlk tur bitti. En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz.

DOMUZ BAĞCILAR MECLİS’E GÖNDERİLDİ

– Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum. Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis'e gönderildi! Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar.

YAŞAMA SEVİNCİNİZ ÇALINDI

– En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik kaygısızlıktır. Bunu bir gün bile yaşatmadılar size. Bizler tartışırken, onlar size karşı birleşmiş durumda.

DİPSİZ BİR KARANLIK

– Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık… Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık…

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