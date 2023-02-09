Kılıçdaroğlu AFAD’ın raporunu göstererek seslendi: Nasıl susayım!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda AFAD'ın Düzce Gölyaka depremi sonrası hazırladığı raporu göstererek "AFAD kendi röntgenini çekmiş. AFAD'ın onurlu bürokratları tümüyle bunları yazmış ama dinleyen kim! Şimdi ben nasıl susayım?" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saat 22.00’de açıklama yapacağını duyurmuştu.

Beklenen açıklamayı yapan Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda AFAD'ın Düzce Gölyaka depremi sonrası hazırladığı raporu gösterdi. AFAD ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* “Sevgili halkım. İyi akşamlar. Milletimiz derin bir acı yaşıyor. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Halkımızın dirayeti, birliği, yardımlaşmasıyla olağanüstü bir seferberlik içindeyiz. Bu ülkenin insanı onurludur, ona hak ettiği yaşamı kurmak da bizim boynumuzun borcudur.

* İşte bu yüzden halkımızın neyle karşı karşıya olduğunu, bu saray siyasetinin bizi nereye getirdiğini ve sözde siyaset üstü dayatmasını neden asla kabul edemeyeceğimi size bu sefer resmi bir rapor üzerinden anlatacağım.

“HALKIMIN KAVGASIYIM”

* İnanın ‘siyaset üstüdür’ demek, en kolayıdır ama ben öyle bir yerdeyim ki, artık kolayı yapamam, bu kırık cam parçaları üzerinde çıplak ayaklarımla yürümek zorundayım. Çünkü ben halkımın kavgasıyım.

* Bu raporun giriş bölümündeki bir cümleyi okuyorum. Neden bu raporun hazırlandığı burada yazılı. ‘Afet risklerinin çok yüksek olduğu ülkemizde meydana gelebilecek benzer olaylarda afet yönetimine katkı sunması amacıyla hazırlanmıştır'.

* Ne diyor? 23 Kasım 2022'de yani sadece 2.5 ay önce Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9'luk bir deprem oldu. Can kaybı yoktu. 96 vatandaşımız yaralanmıştı. Görece küçük bir depremdi.

“ŞİMDİ BEN NASIL SUSAYIM?

* Deprem sonrası AFAD tarafından bir analiz raporu hazırlandı. O raporda AFAD ne diyor? Özetliyorum: ‘Koordinasyon sağlayamadık' diyor. ‘Toplanma alanı yanlış seçildi' diyor. ‘Yardımlar geç geldi' diyor. ‘Çadır takibini yapamadık' diyor. ‘Görevli personelin takip ve koordinesini sağlayacak birim yoktu’ diyor. ‘Koordinasyon birimi oluşturulamadı’ diyor. ‘Yemek dağıtımında sorunlar yaşadık’ diyor. ‘Afet nakliye personeli ancak 2 gün sonra Düzce iline ulaşabildi’ diyor. ‘Deprem sonrasında zarar tespit sürecine bile yetersiz kaldık’ diyor. ‘Düzgün bir zarar tespit ekibi kuramadık’ diyor. ‘İnşaat mühendisleri yerine, öğretmen ve imamlardan ekip kurduk’ diyor.

* Sevgili halkım, AFAD kendi röntgenini çekmiş. AFAD'ın onurlu bürokratları tümüyle bunları yazmışlar ama dinleyen kim! Şimdi ben nasıl susayım? Söyleyin bana Allah aşkına, ben bunlara karşı nasıl susayım? ‘Siyaset üstü’ mü diyeyim? Bunları görmeyeyim mi? ‘Kader planı’ mı diyeyim?

* Sevgili halkım deprem çok büyüktü ama depremden çok daha büyük olan, koordinasyonsuzluktu, plansızlıktı, liyakatsizlikti. Ve bile bile, göz göre göre bu riskleri aldılar.

* Oluşan can kaybımızın ulaşacağı nokta depremin büyüklüğünden değil müdahaledeki etkisizliktendir, yetersizliktendir.

ERDOĞAN’A TEPKİ: ‘SENİNLE SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ’

* Erdoğan, seninle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizim de kader planımızda bu varmış.”

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