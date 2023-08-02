Kılıçdaroğlu: Asıl beka sorunu budur
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret edip, emeklilerle bir araya geldik, sorunlarını dinledik. Maalesef 14 milyon emekli, açlık sınırının altında bir aylığa mahkûm ediliyor. Asıl beka sorunu budur” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği’ni (TÜMEMEKDER) ziyaret etti.
“AÇLIK SINIRININ ALTINDA BİR AYLIĞA MAHKÛM EDİLİYOR”
Kılıçdaroğlu, ziyarette çekilmiş fotoğrafları Twitter hesabından yayınladı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu mesaja yer verdi:
* “Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret edip, emeklilerle bir araya geldik, sorunlarını dinledik.
* Maalesef 14 milyon emekli, açlık sınırının altında bir aylığa mahkûm ediliyor. Asıl beka sorunu budur.”