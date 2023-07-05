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Kılıçdaroğlu Başbağlar saldırısını lanetledi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbağlar katliamında yaşamını yitiren vatandaşları rahmetle andı.

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Kılıçdaroğlu Başbağlar saldırısını lanetledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Temmuz 1993’te Erzincan ilinin Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde PKK tarafından 33 sivilin öldürülmesine ilişkin Twitter hesabından mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

-Başbağlar'da katledilen 33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyor, hain terör örgütünü bir kez daha lanetliyorum.

-Toplumsal birlikteliğimize kastedenler ve bizleri ayrıştıranlar yenilecek, bu topraklarda kardeşçe yaşama irademiz ve sevgi tohumları yeşerecektir.

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