Kılıçdaroğlu: Çok talep geldi, paylaşıyorum o zaman
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'seçim ilk turda bitirelim' çağrısıyla yeni bir paylaşımda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabında yeni seçim şarkısını paylaştı.
Kılıçdaroğlu paylaşımına; “Haydi şarkımıza yönelik çok talep geldi, paylaşıyorum o zaman” notunu düştü.
Seçim şarkısı olan ‘Haydi'nin sözleri ise şöyle:
“Haydi umuda haydi
Haydi bolluğa haydi
Haydi kazanalım haydi
Bıktık usandık haydi
Cana tak etti haydi
Haydi kazanalım haydi
O taraf bu taraf
Yok ki burada bir taraf
Adalete güzele
Taraf olmalı taraf
Haydi yap bir hareket
Gelsin artık bereket
Ver coşkuyu herkese
Nefes alsın tüm millet
Yapar mıyız, yaparız
Temiz sayfa açarız
Sana söz biz birlikte
Yüzyılı kurtarırız
Gitti gençliğimiz gitti
Gitti emekler gitti
Haydi kazanalım haydi
Haydi Türkiye haydi”
Videonun sonunda; Kılıçdaroğlu, “Haydi hep birlikte sandığa. Sana söz. Türkiye kazanacak” dedi.