Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli Anma Töreni’nde konuştu: O güzellikleri nerede yitirdiysek onları arayıp bulmalıyız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde konuştu. Kılıçdaroğlu, “Bugün Hacı Bektaş Veli’nin söylediklerinden çok uzaktaysak, o güzellikleri nerede yitirdiysek onları arayıp bulmalıyız” dedi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 60. Ulusal 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Hacıbektaş’a gitti.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'u belediyedeki makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu daha sonra Hacı Bektaş-i Veli'nin türbesini ziyaret ederek dua etti. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, Nilgün ve Sırrı Bektaş Müze ve Sanatevi açılışına katıldı.

“O GÜZELLİKLERİ NEREDE YİTİRDİYSEK ONLARI ARAYIP BULMALIYIZ”

Kılıçdaroğlu son olarak 60. Ulusal 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri Programı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Bir ülkede adalet varsa onun etrafında hukukun üstünlüğü, denetlenebilirlik, hesap verebilirlik, can ve mal güvenliği, şeffaflık, eşitlik, kadın-erkek eşitliği, çocuğun üstün yararı, liyakat, özgürlük, hakça bölüşüm, emeğin üstünlüğü, nitelikli ve kaliteli eğitim, insan ve doğa hakları vardır.

* O, bu topraklarda yaşayıp anlayana çok şey söyledi. O dedi ki, ‘Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını gör.' O dedi ki, ‘Adalet her işte hakkı bilmektir.' O dedi ki, ‘En yüce servet ilimdir.' O dedi ki, ‘Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.'

* O dedi ki, ‘Çalışmadan geçinenler bizden değildir.' O dedi ki, ‘Kibrin aslı şeytan, tevazünün aslı rahmandır.' Bugün Hacı Bektaş Veli'nin söylediklerinden çok uzaktaysak, o güzellikleri nerede yitirdiysek onları arayıp bulmalıyız.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Eren Erdem, CHP milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve CHP'li belediye başkanları eşlik etti.

İlginizi Çekebilir İngiliz The Times, Kılıçdaroğlu'nun Alevi çıkışının ardından Hacıbektaş'ta nabız yokladı

İlginizi Çekebilir Alevi gençler için düzenlenen harem-selamlık kampa tepki