Kılıçdaroğlu için adaylık başvurusu ne zaman yapılacak? CHP’den açıklama

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Oy birliği ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik. Çarşamba günü YSK'ya başvurumuzu yapacağız" dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, grup toplantısının ardından açıklama yaptı. Özkoç, “Grubumuz kapalı olarak bir oturum yapmıştır. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu oybirliği ile aday göstermiştir. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun” dedi.

“ÇALIŞMALARINA BAŞLAMAK ÜZERE HAREKETE GEÇTİ”

Özkoç soru üzerine; “Hepimizi çok duygulandıran fakat yol yürürken nelere dikkat etmemiz gerektiğini de her zamanki içtenliği ve samimiyeti ile paylaştığı bir konuşmayı yaptı. Bu, grup olarak yaptığımız, Kemal Kılıçdaroğlu ile son toplantıydı. Kendisine, bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz için biz de teşekkür ettik. O da gruba veda konuşmasını yaptı. Birlikte bir aile fotoğrafı çektirdik. Ve şu anda o, Cumhurbaşkanlığı adayı ve bizim de 13. Cumhurbaşkanımız olarak çalışmalarına başlamak üzere harekete geçti” diye konuştu.

Özkoç, YSK'ya başvurunun ise 22 Mart Çarşamba günü yapılacağı bilgisini verdi. ANKA

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