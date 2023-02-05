Kılıçdaroğlu, kendisine ‘aday olma’ diyen gençle buluştu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul'da düzenlenen Geleceği Kur Gençlik Festivali'nde kendisine 'aday olma' diye seslenen lise öğrencisi Ömer Faruk Berber ile buluştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul’da düzenlenen Geleceği Kur Gençlik Festivali’ne katıldı.
Kılıçdaroğlu etkinlikte konuşmasını gerçekleştirdiği sırada, tribünün arka sıralarında bulunan lise öğrencisi Ömer Faruk Berber, CHP liderine “Aday olma” diyerek seslendi.
“DEMOKRASİ KAZANACAK”
Etkinliğe katılan kişilerden bazıları Ömer Faruk Berber’e tepki gösterirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu kendisine seslenen gençle görüştü.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik Festivalinde kendisini protesto eden, lise öğrencisi Ömer Faruk ile buluştu. Herkesin fikir özgürlüğü olduğunu, her görüşe saygı gösterdiğini söyledi. Demokrasi Kazanacak” ifadelerini kullandı.