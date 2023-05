Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yemedim, yedirmeyeceğim

Sakarya mitinginde konuşan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "'Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim' diyorum. Onlar da söylesinler. Niye demiyorlar 'kul hakkı yedirmeyeceğiz', niye demiyorlar, 'Kul hakkı yemedik' diye? Kimin ne yaptığını biliyorum. Size sözüm var, bu ülkeye gerçekten baharları getireceğim göreceksiniz. Bu ülkede devlet nasıl yönetilirmiş, devlet aklı neymiş, bunların hepsini göreceksiniz. Devlette liyakat neymiş, işi ehline teslim etmek neymiş, hepsini göreceksiniz" dedi.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Sakarya’da düzenlenen mitinge katıldı.

“NİYE DEMİYORLAR; ‘KUL HAKKI YEDİRMEYECEĞİZ’ DİYE”

Sakarya Kent Meydanı’nda kendisini alkışlarla karşılayan Sakaryalılara seslenen Kılıçdaroğlu, kul hakkı yiyenler üzerinden gönderme yaparak, “‘Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim’ diyorum. Onlar da söylesinler. Niye demiyorlar ‘kul hakkı yedirmeyeceğiz’, niye demiyorlar, ‘Kul hakkı yemedik’ diye? Kimin ne yaptığını biliyorum. Size sözüm var, bu ülkeye gerçekten baharları getireceğim göreceksiniz. Bu ülkede devlet nasıl yönetilirmiş, devlet aklı neymiş, bunların hepsini göreceksiniz. Devlette liyakat neymiş, işi ehline teslim etmek neymiş, hepsini göreceksiniz” dedi.

“SİZDEN BİR SÖZ DAHA İSTİYORUM”

“Benim bütün bürokratik hayatımı mercek altına aldılar” diyen Kılıçdaroğlu, “Bulamazsın kardeşim bulamazsın. Kul hakkı yemedik boğazımızdan aşağı haram lokma inmedi. Bulamazsın. Dolayısıyla onun için çok rahat söylüyorum kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmem dedim. Sizden bir söz daha istiyorum; sandığa giderken komşunuzu yanınıza alın. Komşunuz daha önce başka bir partiye oy veriyorsa, başka bir cumhurbaşkanı adayına oy veriyorsa, alacaksınız diyeceksiniz ki; Türkiye’nin değişime ihtiyacı var. Türkiye’nin huzura ihtiyacı var, Türkiye’nin büyümeye, Türkiye’nin zenginleşmeye ihtiyacı var. Gel yeni bir şey deneyelim. Bir kişi çıkmış ortaya devlet aklından söz ediyor. Adaletten söz ediyor. Haktan hukuktan söz ediyor. Alın terinden söz ediyor. Kul hakkı yememekten söz ediyor. Yeni bir adım, yeni bir şeyler. Güzel şeyler söz ediyor. Ahlakta, erdemden, bilgiden, birikimden söz ediyor. O zaman gel kardeşim diyeceksiniz. Gidelim bu kez oyumuzu Kılıçdaroğlu’na verelim ve ikna edeceksiniz. Söz mü, bende size şu sözü veriyorum altını çiziyorum. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Hiçbir ayrım yapmadan. 85 milyonu oy verir veya vermez. Kimseyi ayırmayacağım, kimseyi ötekileştirmeyeceğim. Kimseye kem gözle bakmayacağım. Kimseye kin ve öfke duymayacağım. Tam tersine adalet neyi gerektiriyorsa öyle davranacağım” ifadelerini kullandı.

“BİZİM HUZURA İHTİYACIMIZ VAR”

Artık adalete ihtiyaç olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu;

“Bizim huzura ihtiyacımız var. Bizim işe, aşa ihtiyacımız var. Beşli çetelere verdin, hepsini alacağım, hepsini alacağım o paraların. Emekli kardeşlerim 2015’ten buyana söylüyorum. ‘Ya emekliye Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı asgari ücret kadar birer ikramiye verin.’ Biner lira verdiler. Önce ‘para yok’ dediler. ‘Nereden vereceğiz’ dediler. Seçime giriyoruz biraz daha artırdılar. Şimdi benim sözüm var. Kurban Bayramı’nda bütün emekliler gidecek, bankadan parasını çekerken aylığını, 15 bin liralık ikramiyesini de görecek. Alacak parayı. Anasının aksütü gibi o parayı kullanacak. Para nerde? Parayı götürdüler ama ben o paraları getireceğim. Beşli çetelere gelince para var, yandaşlara gelince para var, vatandaşa gelince para yok. Niye yok? Var, var. Çünkü onlar yandaşa, Bay Kemal vatandaşa çalışır.

“TANK PALET’İ GERİ ALACAĞIM ŞANLI ORDUMUZA TESLİM EDECEĞİM”

Evet ‘Baharı Kemal, Kamel’i kadınlar getirecek’ diyorsunuz, eyvallah zaten gençler ve kadınlar bütün umudumuz onlar. Çünkü mutfaktaki en iyi yangını kadınlar biliyor. Bütün sıkıntıları biliyorsunuz. Gençlerde, üniversiteyi bitirdi, işsiz geziyorlar. Hepsi işsiz. Sadece o değil, Tank Paleti de alacağım. Sakarya’nın en önemli yatırımlarından birisidir. Tank Palet’i alacağız, şanlı ordumuza tekrar teslim edeceğiz. Askeri hastaneleri, GATA’yı tekrar alacağız, şanlı ordumuza teslim edeceğiz. Hiç endişe etmeyin. Bütün taşlar yerine oturacak. Türkiye’nin her alanında güzellikler olacak. Her yerde, her zaman huzur içinde gezeceğiz, konuşacağız, tartışacağız. Asla kem söz, kötü söz etmeyeceğiz. Benim ağzımdan asla bunu duymayacaksınız.

“DEVLET PARTİ DEVLETİ DEĞİLDİR”

Devlet parti devleti değildir. Çünkü partiler geçicidir. Sadece sizin verdiğiniz oylar ile devleti belli bir süre yönetirler. Benim ahtım var her 10 yılda bir krizlere giren bir ülke istemiyorum. Her 10 yılda bir yok dolar şöyle oldu. Yok enflasyon böyle oldu. Yok açlık şöyle oldu. Yok kişi başına gelir böyle düştü. Bunları bitireceğim. Sözüm var. Öyle bir yapı kuracağım ki, göreceksiniz devlet, devlet gibi olacak. Ve devletin bir itibarı olacak. Ve devletin bir saygınlığı olacak. Öyle, düne kadar hakaret ettiği kişinin ayağına para dilenmek için gitmeyecek. 85 milyona sözüm var. Hiçbir vatandaşımın yüzünü yere eğdirmeyeceğim.”

İlginizi Çekebilir Erdoğan muhalefet için ‘Herkesi tehdit eden, dikta heveslisi’ dedi