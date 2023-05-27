Kılıçdaroğlu: Maçlar şifresiz yayınlanacak

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazandıktan sonra maçların TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar" dedi.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim vaatlerinden birini daha açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, seçimi kazandıktan sonra maçların TRT ekranından şifresiz olarak yayınlanacağını söyledi. Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT'de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT'yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak.”

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