Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş adayımız

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli oldu. Ankara'da katıldığı program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin yerel seçimlerdeki adayını açıkladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışında konuştu. Program sonrası Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin adayı kim olacak sorusuna Kılıçdaroğlu, “Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır” cevabını verdi.

YAVAŞ ‘NASİPSE OLUR’ DEMİŞTİ

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını 30 Ağustos’ta yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Yavaş şu ifadeleri kullanmıştı;

* Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim.

*Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara’da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatmaya hakkımız yok. Allah nasip ederse, sizler de bize destek olursanız, seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum.

* Süreç devam ediyor henüz kesin bir şey yok ama eğer gerçekleşirse bu yolda benimle yürümeye var mısınız? Hakça, adaletle ve yetim hakkını gözeterek, Ankara’yı hep birlikte bir 5 yıl daha yönetmeye var mısınız?

*Öğrencinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin yanında olup, zorlu ekonomik koşullarda dayanışma ile kentimizi yönetmeye var mısınız? Sizlerle gurur duyuyorum. Burada yankılanan gür sesi herkesin duyduğuna yürekten inanıyorum. Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir hale hep birlikte getireceğiz.

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