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Kılıçdaroğlu: Saltanatın Kaldırılması’nın 101. yılını kutluyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyetimize giden yolda, egemenliğin halka verilmesinin miladı olan Saltanatın Kaldırılması’nın 101. ve Türkçemizi korumak için stratejik önemi olan Harf Devriminin 95. Yılını kutluyor, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu kadroyu saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

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Kılıçdaroğlu: Saltanatın Kaldırılması’nın 101. yılını kutluyorum

CHP lideri Kılıçdaroğlu, saltanatın kaldırılmasının 101'inci; Harf Devrimi’nin 95’inci yıl dönümü dolayısıyla resmi X (Twitter) hesabından bu akşam bir mesaj yayınladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

“Cumhuriyetimize giden yolda, egemenliğin halka verilmesinin miladı olan Saltanatın Kaldırılması'nın 101. ve Türkçemizi korumak için stratejik önemi olan Harf Devriminin 95. Yılını kutluyor, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kurucu kadroyu saygı ve minnetle anıyorum.”

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