Kılıçdaroğlu yemin etti: Gözünüzün yaşına bakmayacağım
Kılıçdaroğlu, "Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım!" ifadelerini kullandı.
Borsa’da büyük kayıp sürüyor. Bugün Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,92 değer kaybederek günü 4.494,48 puandan tamamladı.
Yaşanan kaybın ardından Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sert bir açıklama geldi.
YEMİN ETTİ
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım!” ifadelerini kullandı.