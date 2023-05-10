Abone Ol

Kılıçdaroğlu yemin etti: Gözünüzün yaşına bakmayacağım

Kılıçdaroğlu, "Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım!" ifadelerini kullandı.

Yayınlanma: 20:00 - 10 Mayıs 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kılıçdaroğlu yemin etti: Gözünüzün yaşına bakmayacağım

Borsa’da büyük kayıp sürüyor. Bugün Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,92 değer kaybederek günü 4.494,48 puandan tamamladı.

Yaşanan kaybın ardından Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sert bir açıklama geldi.

YEMİN ETTİ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım!” ifadelerini kullandı.

Borsa günü düşüşle tamamladıİlginizi ÇekebilirBorsa günü düşüşle tamamladıSeçime 4 gün kala Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dikkat çeken çağrıİlginizi ÇekebilirSeçime 4 gün kala Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dikkat çeken çağrı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam