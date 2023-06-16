Özgür Özel’den Abdüllatif Şener’e tepki: Kanım dondu

Cumhurbaşkanı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na değil Sinan Oğan'a oy verdiğini açıklayan eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'e yönelik tepkiler büyüyor.

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Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener’in 14 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na değil Sinan Oğan’a oy verdiğini açıkladı.

Partisinden istifa ettiğini açıklayan Şener, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi ama oy kullandığı sandıktan geçersiz oy çıkmadığı ortaya çıktı.

Olayın ardından Abdüllatif Şener’e tepkiler sürüyor. Kanının donduğunu belirten CHP Grup Başkanı Özgür Özel, şunları söyledi:

CHP’LİLERE ÖZÜR BORCUMUZ VAR

– Abdüllatif Şener, vicdan sahibi muhafazakarları temsil ettiğini söylediği bir dönemde CHP listelerinden kendine yer buldu. Hangi CHP’linin yerin eyer bulduysa, o arkadaşımızın hakkını yedi ama bizim de o arkadaşımıza bir özür borcumuz var. Ona oy atan CHP’lilere de özür borcumuz var.

VİCDANI KARA, KALBİ KURUMUŞ

– Seçildikten sonra partiye kaydolmuş, ikinci turda istifa etmiş, orada da suç üstü yakalandı ki, genel başkana birinci turda da ikinci turda da oy vermemiş. Vicdanı kara, kalbi kurumuş. Kendisine alan açan bir partiye teşekkür etmesi gerektiği bir günde, bir kez daha aynı alanı açmadı diye ihanet eden anlayışa ne denir? Bunu tekrarlanmaması için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız.

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