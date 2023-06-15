Kılıçdaroğlu’ndan 6. yıldönümünde ‘Adalet Yürüyüşü’ mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde gerçekleştirilen Adalet Yürüyüşü'nün ardından altı yıl geçti. Anma mesajı paylaşan Kılıçdaroğlu, "Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı" dedi.

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Adalet Yürüyüşü kararı 2017 yılında, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR’larının durdurulmasıyla ilgili davada tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde alınmıştı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Adalet Yürüyüşü’nün beşinci yıldönümünde bir paylaşımda bulundu.

“NE MUTLU BANA”

“Yürüyüşümüz ülkemizin tüm mazlumları ve adalet arayan herkes içindi” diyen Kılıçdaroğlu, “Yüz yıllardır bu topraklarda verilen adalet ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olmuşsam ne mutlu bana. Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, geçen sene yaptığı anma paylaşımında ise, “Yürüyüşümüzün sonuna yaklaşıyoruz. Anlamaya, dinlemeye, çözüm üretmeye; bir arada, kardeşçe yaşamı inşa etmeye geliyoruz” demişti.

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