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Kılıçdaroğlu’ndan ‘af’ açıklaması: Vatandaş temiz bir başlangıç yapacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken bir af açıklaması yaptı.

Yayınlanma: 13:55 - 13 Ocak 2023 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu’ndan ‘af’ açıklaması: Vatandaş temiz bir başlangıç yapacak

Twitter hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak.”

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