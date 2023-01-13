Kılıçdaroğlu’ndan ‘af’ açıklaması: Vatandaş temiz bir başlangıç yapacak
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken bir af açıklaması yaptı.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
“6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak.”