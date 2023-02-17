Kılıçdaroğlu’ndan AKP’li Çelik’e tepki: Not etseniz ne yazar?

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in depremlerle ilgili kendilerini eleştirenlere yönelik sarf ettiği ‘Bunları not ediyoruz’ sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu tepki gösterdi.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki eksiklikleri eleştirenler için “Her ne kadar siyaset yapılmasın diyerekten o bölgeye gidenler neredeyse miting yaparcasına benzer kalıpta sözlerle bir şekilde, bir yıkım siyaseti gerçekleştirseler de bunların hepsine cevap vereceğimiz bir zaman var. Bunları not ediyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Çelik’in sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Bu saraylılar milletçe nasıl bir ruh halinde olduğumuzu tam idrak edebilmiş değiller. Not ediyorlarmış! Not etseniz ne yazar? Siz hala anlamadınız, hepimiz tutuklanmaya hazırız. İyice not edin bunu. Ettiniz mi? Şimdi bir daha edin! Milletimize sataşmanızı hiç önermem.

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