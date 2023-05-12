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Kılıçdaroğlu’ndan Ankara’da yağmur altında tarihi konuşma

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da seçim sürecinin final mitinginde yağmur altında yaptığı tarihi konuşmada "Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız. Bu ülkede haramilere yer yok. 5'li çetelere, uyuşturucu çetelerine yer yok. Kökünü kazıyacağım tamamının. Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak" dedi.

Yayınlanma: 23:49 - 12 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Ankara CHP Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim uyuşturucu yağmur
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