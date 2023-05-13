Kılıçdaroğlu: 15 Mayıs’ta Atatürk bütün dünyaya mesaj verecek

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında 'Mustafa Kemal Atatürk' başlıklı bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, videoda "15 Mayıs günü Türkiye dünyanın umudu olarak görülecek sevgili gençler unutmayın. Aslında 15 Mayıs'ta Atatürk bütün dünyaya mesaj verecek" dedi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’da yaptığı “Bu gece 01'de burada buluşalım gençler. Yarın Cumartesi, uyumayın, bir şey olmaz:)” paylaşımıyla açıklama yapacağını duyurmuştu.

“ATATÜRK’Ü ANANLARDAN MI OLACAĞIZ, ANLAYANLARDAN MI?”

Beklenen açıklamasını videolu olarak yapan Kılıçdaroğlu, paylaşımına ‘Mustafa Kemal Atatürk’ notunu düştü.

Videoda gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* “İkinci Yüzyıla giriyoruz gençler. Hep beraber karar vermemiz lazım. İlk yüzyıldaki gibi Atatürk’ü sadece ananlardan mı olacağız, yoksa bu yüzyılda anlayanlardan mı? Bu nesil anlayanlardan olacak.

* Bakın, Atatürk yeniliklere açıktı. Değişimi cesaretle sahiplenirdi. Onun için ekonomik bağımsızlık en az Kurtuluş Savaşı kadar önemliydi. Üreten, çalışan, sanat yapan, bilime kafa yoran bağımsız ve başı dik insanların yaşadığı bir ülke hayal ediyordu.

* O dünya ile rekabet eden bir Türkiye inşa etmek istiyordu. Peki sonra bizler ne yaptık? Onu anlamaktan uzaklaştık, sadece anar olduk. Bugün hayatta olsaydı ve sizleri görebilseydi sevgili gençler, ‘İçinizde dünyayı değiştirmek için yıldızlara ulaşma gücü, sabır ve tutkunuz olsun’ derdi. ‘Bu olanlar için moralinizi bozmayın’ derdi. ‘Tüm enerjinizi eskiyle savaşmaya değil, yeniyi inşa etmeye odaklayın’ derdi. ‘Olmuş olan için artık strese girmeyin, olabilecekler için savaşın’ derdi. ‘Değişimin sırrı burada’ derdi. ‘Vatansever olun’ derdi. En yüksek vatanseverlik resmi politikayı körü körüne kabul etmek değildir. Kendi topraklarındaki adaletsizlikleri söküp atacak kadar derin bir ülke sevgisidir.

* 15 Mayıs günü Türkiye dünyanın umudu olarak görülecek gençler, unutmayın. Aslında 15 Mayıs günü Atatürk bütün dünyaya bir mesaj verecek. Bu millet yiğit kadın ve erkekleriyle vatanseverlerin yurdu olarak kalacaktır ve bu özgürlük dünyaya büyük ilham verecek. Yeni başlangıçlar geliyor gençler, çok heyecanlıyım, siz de heyecanlı olun. Hadi kalın sağlıcakla.”

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