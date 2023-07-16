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Kılıçdaroğlu’ndan zam tepkisi: Bir süre sonra yine gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akaryakıtta ÖTV artışına tepki göstererek, "Ne demek 6-7 lira zam? Deseler, 'Bu son bir daha gelmeyecek' bunu anlarız. Bu da yok. Ben adım gibi biliyorum, bir süre sonra yine gelecek." dedi.

Yayınlanma: 19:39 - 16 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu’ndan zam tepkisi: Bir süre sonra yine gelecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle Çankaya’daki Metiş Birlik taksi durağını ziyaret ederek taksicilerin sorunlarını dinledi.

Akaryakıtta ÖTV artışına işaret eden ve bunun iğneden ipliğe, her şeyin fiyatının artmasına neden olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Şu soruyu sormak lazım; ‘Niye bu zamları yapıyorlar?’ Hiçbir iktidar zam yapmak istemez, vatandaşı mağdur etmek istemez. O zaman niye zam yapıyorlar? 22 yıldır memleketi yönetiyorsunuz, bu kadar büyük zamlar gelecekse burada sorun var.” diye konuştu.

“MEMLEKETİN EKONOMİSİNİ YABANCILARA TESLİM ETTİLER”

Ekonomiye bakıldığında pazarda, dükkanda, fabrikada, her yerde “yangın” olduğunu, hiç kimsenin önünü göremediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

* Memleketin ekonomisini yabancılara teslim ettiler. Şimdi onların taleplerini yerine getiriyorlar. Benim bildiğim bir Türkiye vardır, o da vatandaşın Türkiye’sidir. Öyle büyük avantalar alan, vatandaşın kanına ekmek doğrayan yapının kesinlikle Türkiye’den çıkması lazım. Öyle bir anlayışın çıkması lazım.

* Ne demek 6-7 lira zam? Deseler, ‘Bu son bir daha gelmeyecek’, bunu anlarız. Bu da yok. Ben adım gibi biliyorum, bir süre sonra yine gelecek. Şimdi siz taksi şoförüsünüz bir de otobüs, minibüs, tır şoförünü düşünün. Onlar yiyecek taşıyor. Ne olacak limon fiyatı? Artacak. (AA)

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