Kimyasaldan zehirlendiler: 12 kişi hastanelik…
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kargo dağıtım merkezinde içinde kimyasal madde bulunan bir kolinin sızıntı yapması sonucu şüphelenilen zehirlenme vakası nedeniyle 12 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli’de Piri Reis Mahallesi Ulubey Sokak’taki bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde çalışanlar, gözlerinde yanma hissi ve keskin koku fark ettikten sonra şüpheli kolileri dışarı taşıdı. Bu sırada içinde kimyasal “benzoil klorür” maddesi bulunduğu belirlenen kolilerden sızıntı meydana geldi.
DEZENFEKTE ÇALIŞMASI YAPILDI
İş yerinde çalışan 12 kişinin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, kimyasal maddeye temas eden ve etkilenen kişilere olay yerinde müdahale etti.
Kimyasaldan arındırılan çalışanlar, dezenfekte çalışmalarının ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. (AA)