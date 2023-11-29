Kırmızı bültenle aranan iki IŞİD’li Kırşehir’de yakalandı
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı IŞİD şüphelileri Kırşehir'de yakalandı.
Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü IŞİD’in Irak uyruklu sözde üst düzey komutanı ve bir şüpheli Kırşehir’de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü IŞİD bünyesinde faaliyet yürüten zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
BİRİ ‘ASKER’, DİĞERİ ‘KOMUTAN’
Farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, önceki yıllarda IŞİD içerisinde “üst düzey komutan” olarak görev yapan Irak uyruklu S.M.H. ile örgütte “asker” olarak faaliyet yürüten Iraklı K.M.A’yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin, işlemlerinin ardından haklarında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edileceği öğrenildi. (AA)