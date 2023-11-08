Kolayı yasaklayan AKP’li belediye,150 milyon dolarlık anlaşmayı bozmadı

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından dolayı birçok belediye gibi İsrail'i boykot etme kararı aldı. Belediyeye ait tesislerde İsrail ürünlerinin satılmasını yasaklayan Belediyenin yaklaşık bir yıl önce dalgalardan enerji ürütmek için İsrailli bir şirketle yapmış olduğu 150 milyon dolarlık anlaşmayı bozmadığı ortaya çıktı.

İsmail AKDUMAN

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Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler, belediye tesislerinde İsrail ürünlerinin satılmayacağını ve kullanılmayacağını “Tesislerimizde ve sosyal marketimizde İsrail destekli ürünlerin satışı ve dağıtılması yasaklanmıştır” ifadeleriyle duyurdu.

Güler, İsrail ürünlerini yasaklarken, yaklaşık bir yıl önce belediye iştiraki olan OREN Ordu Enerji ile Eco Wave Power (EWP) firması arasında dalgadan enerji üretmek için yapılan 150 milyon dolarlık anlaşmanın devam ettiği ileri sürüldü. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de TBMM’ye soru önergesi vererek, anlaşmanın akıbetini sorduğunu açıkladı.

“MİLLETLE DALGA GEÇİYORLAR”

İsrail’in Filistin halkına devlet terörü uyguladığını söyleyen Adıgüzel, şöyle konuştu:

“Türkiye’de hem kişiler hem kurumlar tepki açıklamaları ve mitingler yaptı. Bu bağlamda Ordu Büyükşehir Belediyesi de kendi tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satışını yasakladığını duyurdu. Öte yandan aynı belediye İsrailli bir firmayla dalgadan enerji üretme projesi yürütüyor.

Daha önceden planlanmış bu projeyi devam ettiriyor. İptal edildiğine dair bir açıklama duymadık. Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılmayıp, İstanbul’daki Filistin mitingine gidiyor.

Öte taraftan Ordu Büyükşehir Belediyesi İsrailli firmayla enerji projesi yürütüyor. 150 milyon dolar. Bunu niçin iptal etmiyorsunuz? Anlaşmanın kapsamı nedir? Şu ana kadar ne kadar para ödediniz? Bu işi yapacak başka firma yok muydu?

Bu soruları da içeren önergemizi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verdik. Bir yandan İsrail ürünlerini boykot ediyorum deyip bir yandan Filistin mitingine gidip, bir yandan da dalgadan enerji üretmeye İsrailli firma ile birlikte çabalamak milletle dalga geçmektir.

Gerçek bir tepki değil, tamamen göstermelik olduğunu düşünüyorum. Bizler bu İsrail firması ile yapılan projenin iptal edilerek yerli ya da yabancı başka bir firmaya verilmesinden yanayız.”



İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ DE DUYURMUŞTU

Belediye iştiraki şirketle İsrailli şirketin yaptığı anlaşmayı geçen yıl 15 Aralık günü İsrail Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından duyurmuştu. Büyükelçilik paylaşımında, “İsrail şirketi olan EWP ve Ordu Belediyesi’nin iştiraki OREN Ordu Enerji ile Türkiye’de 77 MW’lık dalga enerjisi tesisinin inşası için anlaşma imzalandı. Tesisler tamamlandığında dünyanın en büyük dalga enerji santrali olacak” ifadelerine yer verilmişti.