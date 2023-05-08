Konya mitingi öncesi AKP’li başkandan İmamoğlu’na tehdit
AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün kente gerçekleştireceği ziyarete ilişkin "Gedavet Parkı da Anıt alanı da miting alanı değil, yok ‘ben yaparım’ der ve istenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz" ifadelerini kullandı.
AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Konya mitingi hakkında açıklama yaptı.
“Gedavet Parkı da Anıt alanı da miting alanı değil” diyen Angı, “Ben yaparım’ der ve istenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz” ifadelerini kullandı.
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