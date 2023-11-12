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Konya’daki katliam gibi kazada ölenler toprağa verildi

Konya'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri, memleketleri Kadınhanı'nda toprağa verildi.

Yayınlanma: 14:03 - 12 Kasım 2023 Güncellenme:
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Konya’daki katliam gibi kazada ölenler toprağa verildi

Konya’da tramvaydan inip yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Fadime Aslan (52), kızı Sultan (33), torunları Elif (14) ve Fadime Aslan’ın (7) cenazeleri, Kadınhanı ilçesine bağlı Pusat Mahallesi’ne getirildi. Fadime, Sultan, Elif ve Fadime Aslan’ın naaşları, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Fadime Aslan’ın 11 yaşındaki torunu Azra Atalay’ın naaşı da Kadınhanı merkezdeki Köprübaşı Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin polis, aşırı hızın neden olabileceği ihtimali üzerinde dururken, aracın hızını belirlemek için teknik inceleme başlattı.

Sürücü Sefa S’nin kan testi sonuçlarına göre alkol ve uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Tedavisi süren yaralıların hayati tehlikeleri devam ediyor. (AA)

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