Konyalı vatandaş: Yeter, gitsin 20 senedir…

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kalan Konya’da vatandaşları ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir vatandaşın isyanıyla karşılaştı. Yolda yürürken bir kadın kendisine, “Yık Hocam gari… Yık, yeter, gitsin 20 senedir… Gitsin Hocam. Gitsin, yeter, kemiğimize işledi gayri” dedi.

Müslüm EVCİ

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Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ahmet Davutoğlu, seçim gezilerini bugün Konya'da sürdürdü.

“YIK HOCAM GARİ”

Davutoğlu yolda yürürken bir kadın kendisine, “Yık Hocam gari… Yık, yeter, gitsin 20 senedir… Gitsin Hocam. Gitsin, yeter, kemiğimize işledi gayri. 20 senedir yeter ya! Muhtarı değiştiriyorsunuz, hükümeti de değiştirin ya!” sözleriyle isyan etti.

“NAMAZLARIMDA DUA EDİYORUM”

Vatandaş, Davutoğlu'nun, “İnşallah değiştireceğiz. Duanı eksik etme” yanıtı üzerine şu sözlerle karşılık verdi:

“İnşallah. Duamı eksik etmiyorum. Namazlarımın arkasından ediyorum. Yolunuz açık olsun.”

“HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ”

Davutoğlu, o anların videosunu sosyal medya hesabından, “Allah'ın izniyle hep birlikte kazanacağız!” notu ile paylaştı.

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