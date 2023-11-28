Kozalak toplamak için çıktığı ağaçta, elektrik akımına kapılıp öldü
Aydın Koçarlı'da kozalak toplamak için çam ağacına tırmanan 19 yaşındaki Sabri Can, ağacın yanından geçen elektrik tellerine temas edince akımına kapılıp düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Can, kurtarılamadı...
Koçarlı’ya bağlu Satılar Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında Sabri Can, ailesiyle birlikte gittiği dağda kozalak toplamak için ağaca çıktı. İddiaya göre, dengesini kaybeden Can ağacın yanından geçen elektrik tellerine temas edince akıma kapılıp, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Can, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Koçarlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Can, burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Can’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)