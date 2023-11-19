Kuzey Marmara Otoyolu’nda araçlar kaldı… Çalışmalar sürüyor

Kar yağışıyla birlikte araçların yolda kaldığı KMO Anadolu Otoyol ve ICA sorumluluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli bölgesinde kar küreme çalışmaları sürüyor.

Sozcu.com.tr

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KMO Anadolu Otoyol ve ICA sorumluluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli iline bağlı Sevindikli bölgesinde kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından bölgede kar küreme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

“İŞ BİLMEZ ADAMLAR”

CHP'li Gürsel Tekin de araçların yolda kaldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, yol bakım çalışmaların yetersizliğinden yakındı. Tekin, “KMO Anadolu Otoyol ve ICA sorumluluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu ne yazık ki kara teslim olmuş durumda. İş bilmez adamlar yolun bakımını özel şirkete verdi. Özel şirket karını arttırmayı düşünür, güvenlik ikinci planda kalır. Sonucu da bu olur.” ifadelerini kullandı.

2016 tarihinde Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan ve Avrupa yakasında Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş. ve Asya yakasında KMO Anadolu Otoyolu İşletme A.Ş. olarak iki ayrı görevli şirketten oluşuyor.

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