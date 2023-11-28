KYK kız yurdunda sarhoş erkek skandalı

Antalya Gazipaşa'daki KYK Kız Yurdu'nda öğrencilerin odasına girmeye çalışan bir erkek gözaltına alındı.

İsmail AKIN

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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yaşanan olumsuzluklara her geçen gün yenileri ekleniyor. Antalya Gazipaşa'da, KYK Kız Yurdu'nda öğrencilerin odasına girmeye çalıştığı belirtilen O.K. isimli sarhoş bir erkek, yakalanarak gözaltına alındı. O.K.’nın gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra bırakılması tepkilere neden oldu.

ÖĞRENCİLER ÇIĞLIK ATTI

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Kredi Yurtlar Kurumu Gazipaşa Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sarhoş olduğu belirlenen O.K. isimli erkek, yurt binasına girerek ikinci kata çıktı. Koridorda yürüdüğü sırada yurttaki öğrencilerin çığlık atmaları sonucu güvenlik görevlileri tarafından yakalanan O.K., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sarhoş olduğu belirlenen O.K.'nin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılması, öğrenciler ve velilerin tepkisine neden oldu.

ESKİ TEMİZLİK GÖREVLİSİYMİŞ

Öte yandan yapılan incelemede, kız yurduna giren O.K.'nın geçtiğimiz yıllarda Gazipaşa KYK Yurdu'nda temizlik görevlisi olarak çalıştığı belirlendi. Yaşanan bu olayla ilgili farklı iddialar da ortaya atıldı. İddialardan biri, içeriye girişlerin parmak izi ile yapıldığı, yurda giren kişinin bile isteye içeri sokulduğu oldu. Bir diğer iddia ise, bu durumun güvenlik açığından kaynaklandığı yönünde. Yaşanan bu durumla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.