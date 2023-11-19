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KYK yurdunda yemekten çıkanlar mide bulandırdı

Samsun’da Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Karadeniz Kız Yurdu’nda yemekten solucan, böcek ve demir somun çıktığı ileri sürüldü. Valilik konuyla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Yayınlanma: 17:05 - 19 Kasım 2023 Güncellenme:
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KYK yurdunda yemekten çıkanlar mide bulandırdı

Bu yıl hizmete giren KYK'ya bağlı, 2 bin 420 öğrencinin kaldığı Karadeniz Kız Yurdu'nda iddiaya göre bir öğrencinin yemeğinden solucan, böcek ve demir somun çıktı.

Öğrenci sosyal medyada hesabından, “Samsun Karadeniz Kız Yurdundan kareler. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” notuyla fotoğraf paylaştı.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sosyal medya paylaşılan fotoğraflar üzerine Samsun Valiliği, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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