Levent Gültekin’in hapsi istendi
Gazeteci Levent Gültekin hakkında "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.
Gazeteci Levent Gültekin, bir televizyon kanalında yaptığı konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadeleri sebebiyle başlatılan soruşturma tamamlandı.
Gültekin’in ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle Levent Gültekin hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Erdoğan’ın avukatının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savunması alınan Gültekin, “Sarf ettiğim sözler genel siyaseti hedef alan eleştirel mahiyette cümlelerdir. Bu nedenle üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.
Levent Gültekin’e ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. (DHA)