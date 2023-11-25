Lüks tekneden kaçan 60 göçmen Bodrum’da kayıplara karıştı
Bodrum'da lüks bir tekne ile Yunanistan'a geçmeyi planlayan göçmenler, fark edilince Kumbahçe Plajı'na yöneldi. Tekne karaya oturunca 60 kaçak, Bodrum'a dağıldı. Polis ve sahil güvenlik soruşturma başlattı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinden yelkenli lüks tekne ile umuda yolculuğa çıkan göçmenler, sahil güvenlik ekiplerine yakalanacaklarını anlayınca tekneyi Bodrum şehir merkezindeki dünyaca ünlü Kumbahçe Plajı'na yöneltti. Plajda karaya oturan tekneden inen yaklaşık 60 göçmen kaçtı, polis ve sahil güvenlik soruşturma başlattı.
Göçmenlerin, Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarından bindikleri 16 metrelik Fransa bayraklı POL000M73 isimli yelkenli tekne, denize açılıp rotasını İstanköy (Kos) Adası'na çevirdi. Kıyıdan yaklaşık yarım mil açılan teknedeki göçmenler, Bodrum Kalesi önünde devriye gezen sahil güvenlik botunu görünce rotayı tekrar Bodrum'a çevirdi.
PLAJDA TEKNEYİ KARAYA OTURTTULAR
Bodrum Çarşı Merkezi'ndeki dünyaca ünlü Kumbahçe Plajı'na gelerek tekneyi karaya oturtan göçmenler, inerek, esnaf ve vatandaşların şaşkın bakışları arasında Cumhuriyet Caddesi’nden şehrin çeşitli yerlerine dağıldı.
TEKNEYE EL KONULDU
Olayın duyulmasının ardından sahil güvenlik denizde, Kumbahçe Mahallesi’ne akın eden polisler de karada göçmenleri aramaya başladı. Bazı göçmenlerin kaçarken ayakkabılarını ve malzemelerini düşürdükleri görüldü. Yelkenli tekneye el konularak yediemine teslim edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.