Lüks yatla göçmen kaçakçılığı: Haftalık kirası 3.3 milyon TL

Ege’deki mavi yolculukta haftalık kirası 10 bin Euro olan lüks motoryat ile göçmen kaçakçılığı yapan üç Türk Patmos adasında tutuklandı.

Yaşar ANTER

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Ege'deki mavi yolculukta haftalık kirası 10 bin Euro olan lüks motoryat ile göçmen kaçakçılığı yapan üç Türk, Patmos adasında tutuklandı.

İnsan kaçakçılığına karışan Türkler’in 51 göçmeni Mikonos adasına bıraktıktan sonra Patmos açıklarında Türkiye sularına girmeden yapılan operasyonla yakalandığı bildirildi.

TÜRKİYE KIYILARINA KAÇARKEN YAKALANDILAR

Ege ve Akdeniz'de aylık kirası 42 bin Euro, haftalık kirası ise 10 bin Euro'dan olan ve mavi yolculukta kullanılan 27 metre uzunluğundaki lüks motoryatla 3 gün önce Ege'deki turistik Mikonos Adası'nın Agia Anna Kalafati plajına 42’si erkek, 8’i kadın ve 1’i çocuk olmak üzere 51 göçmen karaya çıkarıldığı, yatın dönüş yolunda Bodrum açıklarındaki Patmos Adası yakınlarında gerçekleştirilen kovalamacayla yakalandığı belirtildi.

Göçmenlerin lüks motor yatlar ve yelkenli teknelerle yaptıkları umut yolculuğu için kişi başı 8-12 bin dolar arasında ödeme yaptığı belirtildi.

YELKENLİ TEKNELER VE MOTORYATLARLA KAÇIŞ ARTTI

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarından İtalya'ya seyir halinde olan 22 metrelik lüks motoryata sahil güvenlik tarafından operasyon yapılmış, 56 göçmen ve 1 organizatör yakalanmıştı.

Muğla kıyılarından son on gün içerisinde 6 yelkenli tekne, üç motor yat ile İstanköy (Kos), Rodos, Leros, Sömbeki (Symi) adalarına göçmen kaçakçılığı yapıldığı ortaya çıktı.