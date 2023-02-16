Madendeki göçükten kurtarılan işçi, Hatay’da enkazda çalışıyor

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 2 yıl önce madendeki göçükten sağ kurtarılan işçi Hasan Uğuz (47), depremin vurduğu Hatay'da enkazlardaki arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Zonguldak TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında 28 Ekim 2021’de göçük meydana geldi. İşçi Hasan Uğuz altında kaldı. 3 saat süren çalışmanın ardından Uğuz, göçükten sağ çıkarıldı.

Evli ve 3 çocuk babası Uğuz, gönüllü olarak deprem bölgesine giden Zonguldak TTK Kozlu ekibinde yer aldı.

‘BELİME KADAR GÖÇÜKTE KALDIM’

Göçükte kalmanın ne demek olduğunu bildiğini söyleyen Hasan Uğuz, “2021 yılında kömür madeninde belime kadar göçük altında kalmıştım. Oradaki duyguları anlatamam. Çok stresliydi. Öbür tarafı düşünüyordum. Göçük altında kalmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. O nedenle de deprem bölgesine gönüllü olarak, kurtarma çalışmalarına katılmak için geldim. Canla başla çalışıyoruz. Gece-gündüz demeden elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ağaç ve demir bağı yapıyoruz. Domuz damlarını örüyoruz. Ardından da emniyetli bir şekilde altına girip çalışıyoruz” dedi.

Madende çalışmanın deprem enkazında çalışmaktan daha riskli olduğunu belirten Uğuz, “Madende, gaz ve göçük ihtimali daha yüksek. Madenci kardeşlerimizin hepsi, gönüllü olarak buraya geldi. Depremde hayatını yitirenlere başsağlığı, ailelerine sabır biliyorum. Türkiye’mizin başı sağ olsun” diye konuştu. (DHA)

İlginizi Çekebilir Kahramanmaraşlı depremzede: Kızım evlenecekti, şimdi ne çeyiz kaldı ne düğün