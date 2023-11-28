Mahkeme, AKP’li belediyenin taşınmaz satışını durdurdu

İYİ Parti'den AKP’ye geçen Aydın’ın Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın, belediyeye ait 4 taşınmazı satışa çıkarmasına mahkeme ‘dur’ dedi. Mahkeme, satış kararının alındığı meclis toplantısı için 5 muhalif üyeye davet gitmediğini gerekçe gösterdi.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ağustos ayında yapılan olağan meclis toplantısında İnci Yaşam’daki taşınmazların satışı gündeme gelince, İYİ Parti ve CHP'li meclis üyeleri karşı çıktı.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında AKP'ye geçen Başkan Kürşat Engin Özcan, satışın tekrar görüşülmesi için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı.

5 MECLİS ÜYESİNE DAVET YOK

Çoğunluğun sağlanamadığı 21 Ağustos'taki toplantıdan 5 gün sonra yapılan ikinci olağanüstü toplantıya ise 32 meclis üyesinden 27'si davet edildi.

Muhalif 5 üyeye ise bilgi verilmeyen toplantıda sağlanan çoğunluk ile satışlar onaylandı. Belediye zaman geçirmeden taşınmazları toplam 11 milyon 400 bin TL'ye satışa çıkardı.

İYİ Parti ve CHP ilçe örgütleri ise yapılan usulsüzlük ve satışı mahkemeye taşıdı.

“HUKUKA UYGUN DEĞİL”

Başvuruyu görüşen İdare Mahkemesi, “Belediye Meclisinin 32 üyesinin tamamına olağanüstü meclis toplantısının, toplantı yeri ve saati ile gündem maddelerinin usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği anlaşıldığından, Nazilli Belediye Meclisi'nin dava konusu 21/08/2023 ve 323 sayılı kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde taşınmazların satılabileceği dikkate alındığında telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği açıktır” diyerek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.