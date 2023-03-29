Mahkeme İBB’yi haklı buldu: Hiranur Vakfı’nın binası yıkılacak
Hiranur Vakfı tarafından Sancaktepede bulunan vakıf binasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından mühürlenmesine karşı açtığı yürütmenin iptali davasından karar açıklandı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi İBB'yi haklı buldu ve yürütmenin iptali isteğini reddetti. Yarın vakfın yıkım işlemleri başlayacak.
6 yaşında çocuğun istismarı iddiasıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı’nın binası imara aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Aralık 2022de mühürlenmişti.
VAKIF DAVA AÇTI
Hiranur Vakfı’nın avukatı tarafından yürütmenin iptali davası açıldı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesini haklı buldu.
BİNA YIKILACAK
Kararını açıklayan mahkeme, idari işlemin yürütülmesinin durdurulması için açıkça hukuka aykırılık ve işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması koşullarının bir arada bulunması gerektiğini belirterek yürütmenin durdurulmasını reddetti.
Hiranur Vakfına ait Sancaktepe’de bulunan binanın yıkım işlemi yarın başlayacak. (DHA)