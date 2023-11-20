Mal sahibi kirasını arttırınca ayağına kum torbası bağlayıp denize atladı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde işyeri sahibinin kirayı aşırı arttırmasına sinirlenen bir esnaf, ayağına kum torbası bağlayarak iskeleden denize atladı. Atlatamadan önce basın mensuplarına haber veren kişi hızlı hareket edilmesi ile denizden çıkarılarak kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağıl Gümbet Mahallesi'nde mal sahibinin iş yeri kirasını aşırı arttırdığını ve bunalıma girdiğini iddia eden Ş.B., ayağına bağladığı kum torbası ile denize atlayacağını belirterek basın mensuplarını aradı.
Basın mensuplarının polis ve sağlık ekiplerini araması ile Gümbet Koyu’ndaki iskeleye giden ekipler kendisini bir anda denize atan Ş.B.’yi hızlı hareket ederek denizden çıkardı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ş.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonunda ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.