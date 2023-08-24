Malatya’da 5.0 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35 sıralarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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AFAD verilerine göre saat 08.35’de Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Paylaşılan bilgiye göre, depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

BAKAN YERLİKAYA’DAN DEPREM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal paylaşım sitesi üzerinden deprem hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, “Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

MALATYA VALİSİ YAZICI AÇIKLAMA YAPTI

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Şu ana kadar 112, jandarma veya emniyetimize ulaşan olumsuzluk ihbarı yok. Tarama faaliyetlerimize devam ediyoruz.” diye konuştu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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