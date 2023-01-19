Melen Barajı sil baştan: Tekrar proje hazırlanıyor

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayacak Melen Barajı’nın gövdesinde oluşan çatlakları güçlendirmek için başlayan inşaat çalışmalarının ekonomik nedenlerle 2022’de durmasının ardından DSİ, güçlendirme projesini revize etmek için ihaleye çıktı.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul’un su sorununu çözmek üzere Sakarya’da 2014 yılında temeli atılan ve 2016'da açılacağı vaat edilen Melen Barajı’nın yapımı yılan hikayesine döndü.

Baraj inşaatı için 2012 yılında 213.8 milyonluk ihale düzenlenmişti. Baraj inşaatının yapımı uzayınca Melen’in suyu İstanbul’a borularla aktarılmaya başlanmıştı.

İnşaat sırasında barajın gövdesinde oluşan açılmalar kriz yaratmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelince 19 Ekim 2019'da baraj inşaatında incelemelerde bulunmuştu.

Baraj gövdesindeki derin çatlaklar nedeniyle inşaatın durduğunu kamuoyuna duyuran İmamoğlu, konuyu sık sık gündeme getirdi.

Konu gündeme gelince DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Melen Barajı güçlendirme inşaatı için 2020'de ihale düzenledi.

412 milyon 151 bin 148 TL’lik teklifin sahibi Everest Madencilik İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş ihaleyi kazandı.

Şirket, inşaat işine ICC Grup İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ni ortak ederek birlikte çalışmaya başladı.

ŞİRKET TASFİYE KARARI ALMIŞTI

İşin gerçekleşme oranı yüzde 10’lar seviyesindeyken şirket, beklenmeyen fiyat artışı nedeniyle projeyi tasfiye kararı almıştı.

DSİ tasfiye talebini kabul edince çalışmalar 8 Temmuz 2022’de çalışmalar durmuştu.

DSİ YENİ İHALEYE ÇIKTI

Bu gelişmelerin ardından son olarak DSİ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı, 11 Ocak 2023 tarihinde “Melen Barajı Revize Rehabilitasyon Proje Yapımı” danışmanlık hizmeti işi için yeterli tecrübeye sahip adayları, teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet etti.

Şu an ön yeterlilik değerlendirmesine devam eden DSİ, yeterliliği tespit edilen adayları teklif vermeye davet ederek “belli istekliler arasında” ihale düzenleyecek.

GÜÇLENDİRME PROJESİ REVİZE EDİLECEK

Teknik şartnameye göre proje, işe başlandığı tarihten itibaren 488 günde tamamlanacak. İş kapsamında mevcut güçlendirme projeleri revize edilecek.

Kayma güvenliği analizleri ayrı ayrı tekrarlanacak. Değerlendirmeler sonucunda söz konusu yapılarda güçlendirme projeleri veya alternatif yöntemler belirlenecek.

Yapılan analizler sonucu baraj gövdesi ve yardımcı yapıların baraj emniyeti yönünden izlenmesini sağlayacak gerekli ölçüm aletleri projeleri hazırlanacak. Barajın yapımı sırasında kullanılacak yollar ile baraj göl alanından etkilenen köy yolları projelendirilecek.