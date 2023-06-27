Merdan Yanardağ hakkında tutuklama talebi
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la lgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi. Savcılık, Yanardağ'ı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün bir televizyon programında gazeteci Merdan Yanardağ’ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle re’sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Yanardağ “suçu ve suçluyu övme” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Merdan Yanardağ, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Savcı öğle saatlerinde Yanardağ’ı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti.