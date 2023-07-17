Meteoroloji tarih vererek uyardı: Sıcaklıklar yükselecek

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklığı ciddi bir şekilde yükseldi... Meteoroloji, Türkiye'nin yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacağını bildirdi.

Halil ATAŞ

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Meteoroloji, Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.

Halen Batı ve Güney bölgelerinde etkili olan sıcak hava dalgasının, çarşamba gününden itibaren ülkenin genelinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda şu ifadeleri yer verildi:

-Yapılan son değerlendirmelere göre; halen batı ve güney bölgelerimizde etkili olan sıcak hava dalgasının, 19.07.2023 Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor.

-Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar (°C);

Ankara : 32-36

İstanbul : 32-35

İzmir : 37-38

Edirne : 38-41

Çanakkale : 34-40

Muğla : 39-41

Adana : 35-37

Antalya : 39-41

Kayseri : 31-34

*Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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