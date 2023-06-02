MHP Eskişehir Milletvekili adayına silahlı saldırı
14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimlerinde MHP’den Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı olan Doç. Dr. Muhammed Bahadır Ayas evine giderken silahlı saldırıya uğradı.
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan aynı zamanda 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimlerinde MHP'den Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı olan Doç. Dr. Muhammed Bahadır Ayas, Eskişehir Tepebaşı ilçesi Boyacıoğlu Mahallesi Yenişehir Konakları'ndaki evinin yakınlarında saldırıya uğradı.
45 yaşındaki Ayas, uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Ayas’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Emniyet güçleri olay yerinden kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.