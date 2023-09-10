MHP’li belediye başkanı AKP’yi topa tuttu: Niye CHP’ye bıraktınız

Karabük'te 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan MHP’li Rafet Vergili, bir açılıştaki konuşmasında AKP’lileri topa tuttu. Seçim yaklaştıkça propaganda ve eleştirilerin arttığını söyleyerek, "AK Partili arkadaşlar bu şehirlerimize elinizi sürmeyin biz gerekeni yaparız" dedi.

İsmail AKDUMAN

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Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Bahçelievler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi açılışında yaptığı konuşmada AKP'yi sert sözlerle eleştirdi. Konuşmasında 3 dönemdir kentte yaptıklarını anlatan Vergili, seçimler yaklaştıkça propaganda ve eleştirilerin arttığını söyledi.

AKP'lilerin, Karabük'ün 15 yılının kaybolduğunu ve mutlaka kendilerinin ellerinin değmesi gerektiğini dile getirdiklerini belirten MHP’li Başkan Rafet Vergili, “AK Parti'nin eli Karabük'e değmişti. Ben size sözler vermiştim, sonra siz beni başkan seçtiniz. Sonra Karabük'ü değiştirmeye başladık. AK Parti’nin eli değmişken şöyleydi; Karabük'te cenaze ücretliydi. Cenazeyi herhangi bir yere nakletmek ücretliydi. Düğünlere bayramlara gitmek bedavaydı. Mezarlıklara girmemek AK Parti'nin en iyi yaptığı işlerden bir tanesiydi.

Mezarlıklardan 66 kamyon çöp attık. Yalnız bir tane kaset bağlamışlar akşama kadar Kur'an okutturuyor. Evlerde kimse banyoya, tuvalete giremiyor. Biz yapmış olduğumuz her işi Allah için yaptık. Hiçbir şahsın menfaati için iş yapmak. Ne partili, ne yakın ne akraba bunların hiçbirisine hizmet olmadı. Herkese eşit muamele yapıldı” diye konuştu.

“HER YERİ ALACAKLARMIŞ, SAFRANBOLU'YU CHP’YE NİYE BIRAKTINIZ”

Kentte hizmetlerine devam edeceklerini anlatan Rafet Vergili, “Şimdi kendileri konuşuyorlar. 7 tane ilçede Milliyetçi Hareket Partisi seçimleri alacak ama şöyle iddia ediyor AK Parti; ‘Biz bu seçimi alacağız her yerde.' Aldığınız yer Safranbolu'yu niye bıraktınız Cumhuriyet Halk Partisi’ne madem seçim alıyordunuz? Şimdi Karabük'te seçim alacaklarmış. Bizim yaptıklarımızla kendi ellerinin değdikleri arasındaki farkı önce mukayese edecekler” dedi.

“HASTANEYİ NEDEN KAYAN YERE YAPTINIZ?”

Eleştirilerine devam eden Başkan Vergili sözlerine şöyle devam etti:

“Biz size diyoruz ki bu hastaneyi yıkacaklar. Hemen bir pankart asıyorlar, ‘yıkılmayacak.' Siz de biraz inanıyorsunuz. Seçim biter bitmez ilk işleri doğum hastanesini yıkmak. ‘Devlet Hastanesi’nin içini boşaltıp yıkın’ talimatı gelmiş. Diyoruz ki, kardeşim Devlet Hastanesi’ni yıkıyorlar, ‘Hayır yıkmıyoruz ‘ diye dev bir pankart asıyorlar ve Karabük'ün en büyük siyasileri söz veriyorlar AK Partililer, ‘Yıkılmayacak burası' diye. Seçim bittikten 3 gün sonra yıkıyorlar.

AK Parti'nin elinden gelen bu işler. Diyoruz ki, kardeşim bu hastaneyi üniversiteye devredelim. Biz size belediye olarak 200 dönüm yer verelim büyük bir hastane yapalım. Şimdi hastaneyi büyütemiyorlar, imam hatip lisesi yıkılacak yakında, görürsünüz. Oradaki spor sahasını da verecekler. Yine de yetmiyor hastane için.

Kim yaptı bu işi? O tarihte AK Parti il başkanı yaptı ve bir de milletvekili var işin içinde. Niye? Bizim bulduğumuz yerin toprağı sağlam değilmiş. Nerden biliyorsun sağlam olmadığını? Sağlam toprak arıyordun da Eskipazar'da kayan yere hastaneyi niye yaptınız? Kayan yere polis merkezini niye yaptınız? Madem topraktan anlıyordunuz! Ben bir tek şunu söylüyorum; AK Partili arkadaşlar bizim bu şehirlerimize elinizi sürmeyin biz gerekeni yaparız.”