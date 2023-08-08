Milas’ta yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde orman yangını başladı. Yangın nedeniyle yakındaki evlerin boşaltılmaya başlandığı öğrenildi.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi yakınında orman yangını başladı. Kırsal Alatepe Mahallesi’ne doğru ilerleyen yangın nedeniyle bazı evlerin boşaltılmaya başlandığı belirtildi.
Şiddetli rüzgarın etkisi ile alevlerin Alatepe’ye doğru ilerlediği ve yangının kontrol altına alınamadığı belirtildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına karadan ve havadan müdahale etmeye başladı.