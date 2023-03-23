‘Millet İttifakı, ilk yılda 100 bin öğretmen ataması yapacak’

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 45 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklamasının büyük hayal kırıklığı yarattığını belirterek, "Millet İttifakı’nın iktidarının birinci yılı içinde 100 bin öğretmen ataması yapacağız." dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

“EMEKLİLERİMİZE SÖZÜMÜZ SÖZ 52 GÜN SONRA BİZ YAPACAĞIZ”

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en düşük emekli ücretinin asgari ücret kadar olması önerisinin kabul görmediğini, seçim zamanı ise Erdoğan'ın emeklileri hatırladığını belirten Kaya, “Erdoğan, seçim kapıya dayanınca oy için emekliyi hatırladı. En düşük emekli maaşının 7500 olacağını açıkladı. Yetmez Recep Tayyip Erdoğan, hem emekli maaşı, hem de emekli ikramiyesi asgari ücret seviyesine çekilmeli… Yani 8500 TL olmalıdır. Sizin yapmayacağınızı biliyoruz. Emeklilerimize sözümüz söz 52 gün sonra biz yapacağız.” dedi.

“TUVALET SORUNUNU DAHİ ÇÖZEMEYEN BİR İKTİDARIN, EĞİTİM-ÖĞRETİM SORUNUNU ÇÖZMESİ DE BEKLENEMEZ”

Deprem bölgesinde kalan öğrencilerin eğitim-öğretim sorununun halen çözülemediğine dikkat çeken Kaya, “Yeterli sayıda ne konteyner okul, ne de çadır kuruldu. Şu ana kadar depremzede vatandaşlarımızın çadır ve konteyner sorunu çözülmüş olmalıydı. Barınma sorunu çözülemediği için eğitim-öğretime de sıra gelmiyor. AKP'nin bu beceriksizliğiyle sorunlar daha da derinleşecek, deprem bölgesinde eğitim öğretim yapılamayacak. Vatandaşını susuz bırakan, tuvalet sorununu dahi çözemeyen bir iktidarın, eğitim-öğretim sorununu çözmesi de beklenemez.” diye konuştu.

KAYIP ÇOCUKLAR

Kaya depremin ardından kaybolan çocuklarla ilgili olarak şöyle konuştu: “Bakanlıklara kayıp çocuklarımızın akıbetini yeniden sordum. İlgili Bakanlıkların kamuoyunu bu konuda ivedilikle bilgilendirilmesi gerek. Çalışmalar ne aşamada, kaç kayıp çocuğumuz var? Bulunan kaç çocuğumuz var? Bu çocuklar nasıl kaybolmuş, nerede bulunmuştur? Çocuklardan bazılarının Yurtdışına kaçırıldığı iddiaları doğru mudur?”

“GENÇLERİMİZİ DAHA FAZLA MAĞDUR ETMEYİN”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın, uzaktan eğitim kararının nisan ayı başında gözden geçirileceğini, şartların el vermesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğinin sunulacağı yönündeki açıklamasını hatırlatan Kaya,

“YÖK Başkanı Sayın Özvar, Üniversitelerarası Kurulu toplanmışken niye üniversitelerin açılmasını konuşmadınız, niye nisan ayını bekliyorsunuz? Üniversiteler kapatılmış, eğitim yerlerde can çekişiyor… Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasından daha can alıcı gündeminiz neydi? Üniversitelerin kapalı olmasından daha önemli hangi konuları konuştunuz? Açıklayın kamuoyu da, öğrencilerimiz de öğrensin.

Seçimden önce bir kez daha çağrı yapıyorum. Gençlerimizi daha fazla mağdur etmeyin. Sarayda oturup olanları yukardan izleyen “Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu” üyelerine de sesleniyorum. Onayınız olmadan kimsenin eğitimi rafa kaldıramayacağını biliyoruz. Eğitimde yaşanan yıkımın birinci dereceden sorumlusu sizlersiniz.” şeklinde konuştu.

“ERDOĞAN’IN 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAĞI AÇIKLAMASI BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI”

“Atama bekleyen öğretmenlerimiz 100 bin öğretmen atamasına kilitlenmişken, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 45 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklaması büyük hayal kırıklığı yaratmıştır.” diyen Kaya, “Üstelik atama takvimi ve branş dağılımını da “çıkmaz ayın başında” açıklanacağı duyurulmuştur. Soruyoruz; Kaç engelli öğretmen alınacak? Kaç okul öncesi öğretmen alınacak? Kaç sınıf öğretmeni alınacak? Fizik, kimya, matematik, Türkçe, edebiyat, beden eğitimi öğretmeni alınacak?” diye sordu.

“MİLLET İTTİFAKI’NIN İKTİDARININ BİRİNCİ YILI İÇİNDE 100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAĞIZ”

AKP'nin ‘atanmayan öğretmen kalmayacak' diyerek iktidara geldiğini ancak öğretmen açığı kapanmadığı gibi, 71 bin olan atanmayan öğretmen sayısının 800 bini geçtiğini hatırlatan Kaya sözlerine şöyle devam etti: “90 bin ücretli öğretmeni kölelik ücretiyle çalıştırıp, 45 bin öğretmen ataması yapılması ne akılla, ne de vicdanla açıklanabilir. Görülen o ki 52 gün sonra 100 bin öğretmen atamasını Millet İttifakı olarak bizler yapacağız.

Kapatılan 20 bin köy okulunu da açacağız. Köy çocuklarını okullarına ve öğretmenlerine kavuşturacağız. Söz verdiğimiz gibi, Millet İttifakı'nın iktidarının birinci yılı içinde 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Ayrıca da Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında 100 bin öğretmen ataması daha yapacağız. Yani bir yıl içinde toplamda 200 bin öğretmen ataması yapmış olacağız.”

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